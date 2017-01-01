По-летнему жарко: чем порадует погода 11 июня

Сегодня в Украине будет жарко, но в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы.

Синоптики обещают Украине очень жаркий летний день. Некоторым областям стоит ждать дождей с грозами. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины без осадков буду только Луцк и Ровно. Остальным областям рекомендуют брать на работу зонтики. Воздух прогреется от +28 до +31 градус по Цельсию.

На востоке ситуация немного другая. Осадки ожидаются только в Суммах. В остальной части восточной Украины сегодня солнечно. На термометре +29…+33 градуса по Цельсию.

Южным регионам осадков не прогнозируют. Будет солнечно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +33 градуса по Цельсию.

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Северная часть страны сегодня частично будет залита дождем. В Чернигове и области ожидаются осадки. Между тем, воздух прогреется от +30 до +32 градусов.

В Центральной Украине сегодня солнечно и по-летнему жарко. На улице +29…+34 градуса по Цельсию.

В Киеве солнечно, осадков не прогнозируют. Синоптики обещают от +29 до +31 градуса.

Напомним, дождь смыл дороги в Черкасской области. В Черкасской области ливень смыл автомобильные дороги, затопил целые дворы, так, что люди не могли добраться домой.