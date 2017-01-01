В Одессе арестовали 4 врачей, подозреваемых в причастности к смерти пациентов

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения четырем врачам, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский районный суд города Одессы.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, вследствие недобросовестного и небрежного отношения привело к резкому ухудшению состояния пациентов и, в результате этого, их смерти.

Сейчас подозревают четырех человек: двух врачей-анестезиологов, заведующего отделением анестезиологии и врача-хирурга.

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Таким образом, рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронных средств контроля.

Отметим, что решения следственного судьи не вступили в силу.

Как сообщалось в феврале, врача-анестезиолога осудили за изнасилование пациентки в Самаре.