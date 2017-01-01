Тимошенко в ближайшее время хочет встретиться с Зеленским

По словам политика, она хочет дать ему несколько советов.

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Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в ближайшее время планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об это она заявила в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Я думаю, что буквально в ближайшие дни у меня будет встреча с президентом Украины, и я хочу просто посоветовать ему, что сегодня нужно делать безотлагательно. Потому что если время будет потеряно, то после этих парламентских выборов будет сформировано бюджет, на 2020 год заложит нам стагнацию, заложит нам реальное падение экономики страны, - отметила Тимошенко.

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Также политик заявила, что в следующем парламенте ее партия, вероятно, не будет в коалиции, но она не может разрешить себе “еще пять лет бездарно потерять только потому, что мы будем через свои амбиции в оппозиции”.

Мы все равно будем помогать всеми силами. Все, что мы можем сделать, в любом статусе, мы все равно будем это делать. Потому что страну мы должны спасать для себя, наших детей и внуков, - заявила Тимошенко.

Напомним, Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батькивщины". Партии готовятся к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.