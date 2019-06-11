За два года безвизом воспользовались почти 3 млн украинцев

Сейчас безвиз для украинцев действует с 30-ю странами ЕС.

Только границу с Польшей пересекли более 1 млн человек dpsu.gov.ua

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С начала действия безвизового режима, с 11 июня 2017 года, 9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, в том числе почти 3 миллиона украинцев направлялись в страны Европейского Союза без виз.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В целом за этот период украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС.

“Наибольшее количество наших соотечественников — больше 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участка границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, заметим, что почти 1 миллион украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, ведь таким способом пересекли государственный рубеж лишь около 500 человек“, — заявили в ГПСУ.

Согласно информации, за второй год безвиза зафиксировано 2,35 млн безвизовых поездок украинцев, что в 4,2 раза больше чем за первый год — 560 тысяч человек.

Отметим, что сейчас безвиз для украинцев действует с 30-ю странами ЕС.

Как сообщалось 31 мая, Украина вводит безвиз с еще одной страной Центральной Америки.