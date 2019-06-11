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Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского

Комментариев: 11
Юлия Мендель получает всего немного больше 15 тысяч гривен.
Мендель не обязана декларировать доходы
Мендель не обязана декларировать доходы
president.gov.ua

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Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен. Такую сумму назвали в Администрации президента на официальный запрос Українських новин.

Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю.Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 “Вопросы оплаты труда работников государственных органов, - отмечается в ответе АП.

Зарплата Мендель
Зарплата Мендель
ukranews.com

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Более того, на другой официальный журналистский запрос в АП сообщили, что Мендель не обязана декларировать свои доходы. В соответствии со статьей 92 Закона “О государственной службе“, должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.

Согласно закону “О предотвращении коррупции“ пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования, - сказано в документе.

Мендель не будет подавать декларации
Мендель не будет подавать декларации
ukranews.com

Напомним, у Зеленского объяснили позицию о контроле РФ над боевиками. Президент хотел подчеркнуть, что РФ контролирует весь конфликт.

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Теги: Мендель, АП, зарплата, декларации
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Комментариев (11)
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Бувший_східняк    11.06.2019, 11:09
Оценка:  -1
Бувший_східняк
А что, еще и зарплата? А я думал, что ствол выдали и крутись как можешь.
ЗаУкраину    11.06.2019, 11:00
Оценка:  -7
ЗаУкраину
Ну так она жЕ прессекретутка самого ЗЕ, а вы шО хотели?
А и шо сама говорила шо она племяшка бени каломойши.
Бувший_східняк    11.06.2019, 11:12
Оценка:  -3
Бувший_східняк
Она родственница Менделеева. Ведь фамилия известного химика на самом деле деле была Мендель. Менделеввым его записали царские антисемиты .
Бувший_східняк    11.06.2019, 11:16
Оценка:  -4
Бувший_східняк
Кстати, за бугром про Менделеева никто и не слышал. Там эта таблица пишется просто - Thе pеriodic tаble оf elеments
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 11:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Она родственница Давида Аароновича Менделя - Дмитрия Анатольевича Медведева.
Woodbrother    11.06.2019, 10:50
Оценка:  -4
Woodbrother
Вот это жрет возле корыта, а пенсионеры голодают на пенссии в 1200 грн. Посадить бы ее на минимальную пенсию , что бы знала, как живется простому народу.
korvin_ral    11.06.2019, 10:58
Оценка:  0
korvin_ral
Уморил =)))))) Попроси тех кто методички пишет, чтобы обновили информацию.
ЗаУкраину    11.06.2019, 11:01
Оценка:  -6
ЗаУкраину
Это онО засопереживало пенсионерам после того как потрох его самого отлучил от обмельчавшего корыта...)))
КимЧенПых    11.06.2019, 10:40
Оценка:  +1
КимЧенПых
ну так этож всего то оклад. а там премия в 700%, надбавка за интенсивность 500%, секретка, особ-важность и т.д. вообщем .....сосите смерды.
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 10:39
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Это оклад, а накрутки?
Джо-кер    11.06.2019, 10:29
Оценка:  -2
Джо-кер
Там еще перечислят на карточку Сбербанка России работодатели из сопредельного государства несколько рублей....
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