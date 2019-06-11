Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель получает всего немного больше 15 тысяч гривен.

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Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен. Такую сумму назвали в Администрации президента на официальный запрос Українських новин.

Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю.Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 “Вопросы оплаты труда работников государственных органов, - отмечается в ответе АП.

Зарплата Мендель ukranews.com

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Более того, на другой официальный журналистский запрос в АП сообщили, что Мендель не обязана декларировать свои доходы. В соответствии со статьей 92 Закона “О государственной службе“, должность пресс-секретаря президента относится к должности патронажной службы.

Согласно закону “О предотвращении коррупции“ пресс-секретарь президента не является субъектом декларирования, - сказано в документе.

Мендель не будет подавать декларации ukranews.com

Напомним, у Зеленского объяснили позицию о контроле РФ над боевиками. Президент хотел подчеркнуть, что РФ контролирует весь конфликт.