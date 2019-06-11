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Зеленский выступил с речью о рейтинге Рады и покинул КСУ

Комментариев: 50
Президент призвал суд принять решение, за которое не будет стыдно, и уехал, чтобы "не оказывать давления".
Зеленский появился в КСУ на 10 минут
Зеленский появился в КСУ на 10 минут
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский взял слово в начале заседания КСУ по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады. 

“Высокий суд, ваша честь. Спасибо, что пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины - обычно президент вызывал судей к себе. Но сегодня я тут из уважения к КСУ и каждому из вас“, - подчеркнул он.

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Президент настаивает, что роспуск ВР отвечает всем критериям законности. При этом он добавил, что еще одним поводом для его реализации является запрос украинцев.

“Граждане Украины просто не верят Раде, у них рейтинг - 4%. Люди уверены, что оспаривание этого решения - просто попытка депутатов еще на несколько месяцев удержаться за свои кресла и еще обогатиться“, - подчеркнул Зеленский.

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“Надеемся, вы примете решение, за которое нам не будет стыдно перед детьми и всеми украинцами“, - резюмировал он.

После этого президент отметил, что конституционного указа о роспуске ВР будет доказывать в суде его представитель Федор Вениславский. 

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Сам он объявил, что уходит из зала. “Я тем временем покидаю зал, чтобы никто пото не сказал, что мое присутствие имела влияние на судей, и решение было принято под давлением“, - заявил президент.

Напомним, ранее КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

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Теги: Зеленский, КСУ, суд, указ, Рада, роспуск, Конституция
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Комментариев (50)
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Spiarmint    11.06.2019, 11:39
Оценка:  +2
Spiarmint
ФБР село на хвост Коломойскому. Подробноcти иска Приватбанка об отмывании $470 миллиардов
Ruspidor    11.06.2019, 11:39
Оценка:  -3
Ruspidor
Где подробности?
Woodbrother    11.06.2019, 11:43
Оценка:  0
Woodbrother
Подробности на Пенсильвания авеню в Вашингтоне. Есть там такая скромная девятиэтажечка с паркингом. Там вам про все расскажут
Letohradek    11.06.2019, 11:43
Оценка:  0
Letohradek
pidrilo, самостоятельно не пробовал посмотреть в Google? Это не секретная информация.
ШВЕЙК    11.06.2019, 11:36
Оценка:  +2
ШВЕЙК
Відсутність рейтингу як причина для розпуску - ваЗЕлін як в попіл перднув. А мені цікаво. Я думаю через рік і у презер...дента і у його слуги народу рейтинг буде нульовий. То він їх розпустить,а сам у відставку? Чи буде так як "Якщо я порушу закон піду у відставку" Порушив і не раз. Де ж відставка?
Ruspidor    11.06.2019, 11:38
Оценка:  -3
Ruspidor
Нет, отсутствие калоЛиции с 2016 года как причина для роспуску....
Woodbrother    11.06.2019, 11:40
Оценка:  0
Woodbrother
Коалиции в Раде могут быть разными. Коалиция по факту есть судя по голосованиям.
Ruspidor    11.06.2019, 11:43
Оценка:  0
Ruspidor
Т.е. ты туда записало и БЮТ?
Вот поскольку у вас нет законных способов подтвердить существование калоЛиции все эти годы, от того вы и беситесь....
Jack3d    11.06.2019, 11:17
Оценка:  -2
Jack3d
Порохоботы при деле !!!
Letohradek    11.06.2019, 11:36
Оценка:  +1
Letohradek
Это верно! Не позволим 73 процентовым зэбилам сдать интересы Украины!
Spiarmint    11.06.2019, 11:16
Оценка:  +6
Spiarmint
Основное требование не разгон Рады. А посадки.Где посадки.
Ruspidor    11.06.2019, 11:17
Оценка:  -7
Ruspidor
Да что, черт побери, ты такое несешь....
Spiarmint    11.06.2019, 11:19
Оценка:  +5
Spiarmint
Вор должен сидеть в тюрьме.
Ruspidor    11.06.2019, 11:21
Оценка:  -5
Ruspidor
И потрох сядет, и парублий!
Spiarmint    11.06.2019, 11:23
Оценка:  +2
Spiarmint
Не на словах а на деле.Где дела?
Ruspidor    11.06.2019, 11:26
Оценка:  -3
Ruspidor
Вот же они. Обещал разогнать бандитскую зРаду - сделал! Дальше перевыборы, разблокировка работы парламента, назначение нормального ген. прокурора и посадки! А ты думал Юга Потроховской будет кого-то сажать? Этот даже к Портнову претензий не имеет, у всех возьмет - для него деньги не пахнут...
Spiarmint    11.06.2019, 11:30
Оценка:  0
Spiarmint
Воруют и в Раде и поза Радой. Разгонять мало что даст .Садить надо.
Woodbrother    11.06.2019, 11:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Spiarmint - кого и за что садить ? Пока есть только установленный факт участия клоуна ЗЕ в дерибане средств вкладчиков Привата. Садить будем?
Spiarmint    11.06.2019, 11:36
Оценка:  -3
Spiarmint
Колопомойский на первом месте.
Ruspidor    11.06.2019, 11:37
Оценка:  0
Ruspidor
Ну так и сажай, если ты можешь это делать без ген. прокурора...
Woodbrother    11.06.2019, 11:31
Оценка:  +1
Woodbrother
Spiarmint - кого и за что садить ? Где факты нарушения законов ? Где факты воровства ? Репортажи канала гавно плюс гавно не предлагать. Они за свой базар не отвечают.
Spiarmint    11.06.2019, 11:35
Оценка:  -2
Spiarmint
Разгонять можно мух, а тут нужна газета.Тупо по рылу газетой...
Хитрый-Лис    11.06.2019, 11:16
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Применить высшую меру социальной защиты для всех судей Украины - РАССТРЕЛ........
Spiarmint    11.06.2019, 11:14
Оценка:  0
Spiarmint
Толку с президента как с козла молока.
Ruspidor    11.06.2019, 11:15
Оценка:  -3
Ruspidor
Тебе платят не за качество, а за количество, как я посмотрю...
Максим    11.06.2019, 11:12
Оценка:  +1
Максим
даже если 1 процент рейтинг - есть срок каденции Рады.
Ruspidor    11.06.2019, 11:15
Оценка:  -1
Ruspidor
Даже если есть срок коденции Рады, есть Конституция, которая дает право ее распустить досрочно. Все обстоятельства для этого выполнены....
Letohradek    11.06.2019, 11:18
Оценка:  -1
Letohradek
pidrilo, минут чрез 30 продолжится трансляция суда. Посмотри, послушай умных людей, может всосешь, что ты тупой баран ))
Охрыпший крысеныш не имел НИ КАКОГО ПРАВА распускать РАДУ!
Ruspidor    11.06.2019, 11:23
Оценка:  -2
Ruspidor
И кто там умный? Профессиональный убийца парублий? Тебе надо, ты его и слушай. Я уже 3 года и без тебя знаю, что калоЛиции несуществует....
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 11:24
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 Ruspidor

В таком важном деле все обстоятельства должны быть зафиксированы документально. А раз документов нет, то нет и обстоятельств. Иди кури бамбук.
Letohradek    11.06.2019, 11:28
Оценка:  +1
Letohradek
Представляю, как ты на говно изойдешь, если суд вынесет вердикт - охрыпшая крыса не имела ни каких прав для роспуска РАДЫ ))
Ruspidor    11.06.2019, 11:29
Оценка:  -3
Ruspidor
О, кобза-eбза, уже обкурился?
Потрох неоднократно заявлял о том, что есть основания распускать Раду - с чего бы это?
Списки калоЛиции тщательно скрывались все 3 года, с чего бы это?
Как раз-таки все обстоятельства и зафиксированы и будут озвучены стороной президента...
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 11:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
О! Для тебя Потрох стал авторитетом! Так может ты латентный порохобот?
Ruspidor    11.06.2019, 11:33
Оценка:  -3
Ruspidor
А что там исхожить. Суд либо примет законное решение и распустит зРаду окончательно, либо как Юга Потроховской тупо возьмет бабки напоследок, как их Молдавские соплеменники...
Ruspidor    11.06.2019, 11:35
Оценка:  -3
Ruspidor
Так, так, кобза-eбза, уже стрелки переводим... Когда потрох обещал перед выборами досрочно распустить зРаду - это было по-закону, как только потрох понял, что в пролете - это стало незаконным... Вы уж там определитесь, потрохоботы...
Spiarmint    11.06.2019, 11:10
Оценка:  +3
Spiarmint
Росспуск не законен.
Spiarmint    11.06.2019, 11:13
Оценка:  +1
Spiarmint
А хотелки оставим до импичиента
Ruspidor    11.06.2019, 11:13
Оценка:  -1
Ruspidor
О, боты набежали... И почему же? Что, методичку забыл прочитать?
ЗаУкраину    11.06.2019, 11:06
Оценка:  -3
ЗаУкраину
опг КС, это еще тО гнездо разбоя и разВрата. Будем надеяться что и до них руки власти дотянутся.
Колишній-східняк    11.06.2019, 11:00
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Надеемся, вы примете решение, за которое нам не будет стыдно перед детьми и всеми украинцами. - А я було думав, що суд повинен прийняте рішення згідно існуючих законів, а не таке, за яке хтось не повинен соромитися...
Ruspidor    11.06.2019, 11:10
Оценка:  -1
Ruspidor
Незаконные решения и есть самые постыдные! Вспоминаем решения КС по отмене конституционной реформы в 2010, отмене незаконного обогащения при потрохе...
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