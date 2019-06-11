Зеленский выступил с речью о рейтинге Рады и покинул КСУ

Президент призвал суд принять решение, за которое не будет стыдно, и уехал, чтобы "не оказывать давления".

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Президент Владимир Зеленский взял слово в начале заседания КСУ по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

“Высокий суд, ваша честь. Спасибо, что пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины - обычно президент вызывал судей к себе. Но сегодня я тут из уважения к КСУ и каждому из вас“, - подчеркнул он.

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Президент настаивает, что роспуск ВР отвечает всем критериям законности. При этом он добавил, что еще одним поводом для его реализации является запрос украинцев.

“Граждане Украины просто не верят Раде, у них рейтинг - 4%. Люди уверены, что оспаривание этого решения - просто попытка депутатов еще на несколько месяцев удержаться за свои кресла и еще обогатиться“, - подчеркнул Зеленский.

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“Надеемся, вы примете решение, за которое нам не будет стыдно перед детьми и всеми украинцами“, - резюмировал он.

После этого президент отметил, что конституционного указа о роспуске ВР будет доказывать в суде его представитель Федор Вениславский.

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Сам он объявил, что уходит из зала. “Я тем временем покидаю зал, чтобы никто пото не сказал, что мое присутствие имела влияние на судей, и решение было принято под давлением“, - заявил президент.

Напомним, ранее КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.