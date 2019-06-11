В СБУ ответили, почему Баканову дали звание лейтенанта
Служба безопасности Украины ответила на вопрос, почему Ивану Баканову дали воинское звание лейтенанта. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканов одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ, передает УП, ссылаясь на ответ ведомства.
Воинское звание лейтенанта присвоено приказом главы Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службе безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава, - сказано в ответе на запрос.
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Известно, что Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.
В СБУ также сообщили, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.
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Также в ведомстве сообщили, что звание лейтенанта могут присвоить человеку с высшим образование не ниже специалиста по специальности, которая является родственной с профилем служебной деятельности.
Напомним, Баканову дали воинское звание, чтоб тот смог возглавить СБУ. Иван Баканов получил первое воинское звание.