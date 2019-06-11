В СБУ ответили, почему Баканову дали звание лейтенанта

Воинское звание Баканову дали одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

Служба безопасности Украины ответила на вопрос, почему Ивану Баканову дали воинское звание лейтенанта. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканов одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ, передает УП, ссылаясь на ответ ведомства.

Воинское звание лейтенанта присвоено приказом главы Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службе безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава, - сказано в ответе на запрос.

Ответ СБУ pravda.com.ua

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Известно, что Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

В СБУ также сообщили, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

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Также в ведомстве сообщили, что звание лейтенанта могут присвоить человеку с высшим образование не ниже специалиста по специальности, которая является родственной с профилем служебной деятельности.

Напомним, Баканову дали воинское звание, чтоб тот смог возглавить СБУ. Иван Баканов получил первое воинское звание.