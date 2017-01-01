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В Одессе демонтировали часть рынка Привоз

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Торговые ряды снесли в рамках реконструкции рынка.
Рабочие снесли лотки и киоски со стороны автостанции
Рабочие снесли лотки и киоски со стороны автостанции
dumskaya.net

В Одессе развернувшаяся на знаменитом рынке Привоз реконструкция добралась до Новощепного ряда. Рабочие снесли лотки и киоски со стороны автостанции.

Об этом сообщает Думская.

"Именно через этот угол, вечно заставленный тесными рядами, в которых продавали пирожки, вещи, сигареты, игрушки и всякую мелочевку, на Привоз заходило большинство покупателей", - отмечает издание.

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Напомним, на месте снесенных торговых рядов планируют установить новые павильоны. Кроме того, в рамках реконструкции на рынке должны оборудовать красивую входную группу, отремонтировать и накрыть стеклянной крышей "Фруктовый пассаж".

Как сообщалось в ноябре 2018, в Одессе протестующие заблокировали дорогу возле Привоза.

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Теги: Привоз, демонтаж, Одесса
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