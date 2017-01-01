В Одессе демонтировали часть рынка Привоз
В Одессе развернувшаяся на знаменитом рынке Привоз реконструкция добралась до Новощепного ряда. Рабочие снесли лотки и киоски со стороны автостанции.
Об этом сообщает Думская.
"Именно через этот угол, вечно заставленный тесными рядами, в которых продавали пирожки, вещи, сигареты, игрушки и всякую мелочевку, на Привоз заходило большинство покупателей", - отмечает издание.
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Напомним, на месте снесенных торговых рядов планируют установить новые павильоны. Кроме того, в рамках реконструкции на рынке должны оборудовать красивую входную группу, отремонтировать и накрыть стеклянной крышей "Фруктовый пассаж".
Как сообщалось в ноябре 2018, в Одессе протестующие заблокировали дорогу возле Привоза.