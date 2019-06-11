В Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности з подобное преступление.

Мужчина уже был ранее судим скриншот из видео

В городе Южное Одесской области мужчина изнасиловал беременную женщину. Его уже арестовали, сообщают в пресс-службе Нацполиции области.

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По предварительной информации, 18-летняя потерпевшая приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании молодых людей они отдыхали в местном кафе. После вечера один из мужчин предложил проводить ее домой. Девушка согласилась.

По дороге мужчина затащил ее на пустырь, где, угрожая физической расправой, изнасиловал.

Девушка после происшествия обратилась в полицию. Мужчину копы нашли довольно оперативно. Им оказался 26-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления подобного рода.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 152 ч. 2 (изнасилование в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Херсонской области задержали вора-насильника. Мужчину подозревают в изнасиловании 7-летней девочки.