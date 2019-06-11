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"Латентные геи" и "еврейское лобби": Чепурной не понимает, что не так со словом "негр"

Комментариев: 9
Журналист регулярно пишет посты с языком ненависти и считает, что Украиной должны управлять этнические украинцы.
Чепурной прокомментировал угрозу своего увольнения
Чепурной прокомментировал угрозу своего увольнения
www.facebook.com/vasyl.chepurnyi

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СМИ удалось получить комментарий журналиста “Голоса Украины“ Василия Чепурного о том, почему он допускает в своих постах слова “негр“ и “жид“ - надавно он назвал так Жана Беленюка и Владимира Зеленского. Об этом пишет “Радио Свобода“.

“Чтобы не бросать тень на газету, я его (пост - ред.) удалил. Если это определение - “негр“ - оскорбляет лично Жана Беленюка, я готов перед ним извиниться. В этом не вижу проблемы“, - заявил он.

“Также как я не вижу никакой обиды, если бы меня называли украинцем. Так что, это оскорбление? Или белым“, - сказал журналист.

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Комментируя свое возможное увольнение из “Голоса Украины“ (в газете говорят, что попросят журналиста уйти по собственному желанию), Чепурной заявил: “Это право работодателя - решать, кто у него работает. Чисто юридически я отношусь к этому нормально“.

“Расизм в том, что я назвал Жана Беленюка, 10-й номер списка партии “Слуга народа“, негром. Так, а что в этом оскорбительного? Это слово не криминализировано, в литературе оно не запрещено“, - считает Чепурной.

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Он также не видит проблемы называть “жидом“ президента. “В чем проблема? Что Зеленский - еврей, так это тоже все знают. То, что я выступаю за то, чтобы в Украине была украинская власть - если это криминал, тогда да - следует отвечать?“, - добавил он.

По словам медиаюриста Института массовой информации Романа Головенко, привлечь автора сообщению к уголовной ответственности будет проблемно - у нас практика по статье 161 УК слабо развита, и сама статья корявая, передает Детектор медиа.

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“Однако такой сообщение мог бы иметь для автора хотя и менее тяжелые, но тоже негативные последствия, например исключение из профессионального объединения журналистов“, - считает он.

Надо отметить, что, помимо работы в “Голосе Украины“, Василий Чепурной является главным редактором издания “Сиверщина“, которое также довольно часто публикует сомнительные с точки зрения журналистской этики материалы.

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Например, на сайте есть теги “жиды“, “еврейская солидарность“, “еврейское лобби“, которым помечают новости и материалы о президенте Владимире Зеленском.
Такими же тегами отмечают материалы о пресс-секретаре президента Юлии Мендель, олигархе Игоре Коломойском и других.

У себя на странице в соцсети Чепурной также уделяет много внимания происхождению украинских политиков: то выражает соболезнования “белой Франции“ по поводу пожара в соборе Нотр-Дам, то настойчиво обвиняет “чужаков“ в росте антисемитизма в Украине.

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Помимо этого, журналист регулярно “диагностирует“ латентный “гомосексуализм“ у мужчин , которые дружески целуются при встрече.

Напомним, ранее замглавреда “Голоса Украины“ объяснил, что никак не может повлиять на позицию Василия Чепурного.

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Теги: Чепурной, журналист, СМИ, антисемитизм, расизм, ксенофобия, гомофобия
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Комментариев (9)
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sugar99    11.06.2019, 12:42
Оценка:  -2
sugar99
чтобы понимать надо иметь мозги
zadneprohodchik    11.06.2019, 12:33
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Какие геи забудьте это слово, питарасы они не более!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 12:30
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Список запрещенных слов огласите!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 12:32
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Этот список будет меняться в зависимости от нации, национальности, географии, фамилии??
ШВЕЙК    11.06.2019, 12:29
Оценка:  +2
ШВЕЙК
И шо? Если ж.и.д.a навать евреем он перестанет быть ж.и.д.o.м? Та же история и с негром. А как его называть? Эти слова существуют в литературном украинском и кстати, русском языке. Я их в книжках с детства читал. Может весь скандал от того, что он хочет чтобы Украиной управляли УКРАИНЦЫ?
Ditrich    11.06.2019, 12:23
Оценка:  -2
Ditrich
Еврей и ж.и.д. две большие разницы, чепурной видимо, не отличает. Или отличает, но выборочно. А пэцу, гросю и остальную гопкоманду слабо было назвать ж.и.д.а.м.и.??? Что, очко жим-жим?)
Бувший_східняк    11.06.2019, 12:20
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Что самое смешное, практически на любом языке эта нация называется словом жыд, только звучание слегка разнится. А в польском языке - так это вообще один к одному так пишут и говоря. А вот у нас почему-то считается оскорблением.
alex-zol    11.06.2019, 12:00
Оценка:  -2
alex-zol
ему по ебальнику нужно, для профилактики.
нафнаф    11.06.2019, 11:58
Оценка:  -3
нафнаф
Вальцмана с Гройсманом жuдами тоже называл ? Нет ? А почему ? Ведь они жuды. Тягнибок тоже жuд кстати и Кличко.....ну такое.
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