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В Кагарлыке главбух "Укрпочты" украла 1,3 млн грн и два года пряталась в шкафу

Комментариев: 2
Преступницу задержали после обыска в жилье ее родственников.
Бухгалтершу вытащили из схрона и 16 мая
Бухгалтершу вытащили из схрона и 16 мая
depositphotos.com

В одном из отделений “Укрпочты“ в городке Кагарлык Киевской области был выявлен факт хищения денег. В воровстве была заподозрена главный бухгалтер, однако правоохранителям долгое время не удавалось ее найти.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в МВД.

Обогащаться за счет казенных средств главный бухгалтер одного из почтовых отделений начала еще в 2012 году.

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“Понемногу тянула денежки из кассы, так как в силу должности имела полный доступ к системе “Клиент-Банк“ и пускала их на погашение своих многочисленных кредитных линий, открытых в нескольких крупных банках, на ремонт собственного дома и другие нужды“, - пишет издание.

Пока не доказано, что начальство было с ней в сговоре, но все же невероятно поверить что виртуозной бухгалтерше удавалось целых 5 лет водить за нос начальство и ревизоров пока наконец после очередной проверки крупная недостача не вскрылась. Тогда 59-летняя вороватая бухгалтерша не придумала ничего лучшего как податься в бега.

С работы ее уволили не за растрату, а за банальный прогул. Вороватую счетоводшу объявили в розыск и не могли найти целых два года. Родня при визите полиции лишь разводила руками - мол понятия не имеем где она.

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“Когда же следователи все таки усомнились в способности провинциальной бухгалтерши так долго скрываться и не контактировать с родственниками - произвели обыск в доме семьи бухгалтерши-беглянки и обнаружили разыскиваемую в специально обустроенной нише в одной из комнат дома, которая при визите полиции оперативно прикрывалась шкафом. Если не отодвинуть шкаф никто бы не догадался, что там есть укрытие“, - рассказали изданию источники в МВД.

Бухгалтершу вытащили из схрона и 16 мая, по решению следственного судьи Шевченковского суда Киева, ее поместили под стражу до окончания следствия.

По ч.3 ст.191 УК Украины - за “Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением,совершенное повторно“ ей грозит до 8 лет тюрьмы с запретом занимать ответственные должности на 3 года. Подозреваемая в суде чистосердечно каялась и рассчитывает на мягкое наказание.

Как сообщалось в сентябре 2018, в Киеве главбух райуправления полиции украла 2 млн грн.

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Теги: кража, Укрпочта, бухгалтер, Киевская область
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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    11.06.2019, 12:47
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Маладец баба!
klin    11.06.2019, 12:40
Оценка:  +3
klin
Два года она уже от сидела в шкафу!)))
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