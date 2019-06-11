Депутаты в КСУ заявляют, что Зеленский не мог распустить парламент до 17 июня

Депутат указал, что коалиция прекратила существовать 17 мая, а значит после этого Рада имела "месячный срок для формирования коалиции", до 17 июня.

Депутаты в КСУ доказывают, что Зеленский не имел права распускать парламент president.gov.ua

Народный депутат Игорь Алексеев на заседании КСУ заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет оснований для роспуска Рады до 17 июня, передает УНН.

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Алексеев указал, что коалиция прекратила существовать 17 мая, а значит “после 17 мая парламент имел месячный срок для формирования коалиции“, до 17 июня.

Таким образом, по словам депутата, у президента не было конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий ВР и назначения досрочных выборов.

Даже на сегодня, когда слушается это дело, у Президента Украины нет полномочий для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 8-го созыва, - подчеркнул нардеп.

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После истечения месячного срока для формирования новой коалиции, Зеленский также, по словам Алексеева, не сможет распустить парламент, ведь 17 июня истечет 6-месячный срок, когда конституционно можно было объявить о роспуске.

Напомним,Конституционный суд Украины сегодня, 11 июня, рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.