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Депутаты в КСУ заявляют, что Зеленский не мог распустить парламент до 17 июня

Комментариев: 6
Депутат указал, что коалиция прекратила существовать 17 мая, а значит после этого Рада имела "месячный срок для формирования коалиции", до 17 июня.
Депутаты в КСУ доказывают, что Зеленский не имел права распускать парламент
Депутаты в КСУ доказывают, что Зеленский не имел права распускать парламент
president.gov.ua

Народный депутат Игорь Алексеев на заседании КСУ заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет оснований для роспуска Рады до 17 июня, передает УНН.

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Алексеев указал, что коалиция прекратила существовать 17 мая, а значит “после 17 мая парламент имел месячный срок для формирования коалиции“, до 17 июня.

Таким образом, по словам депутата, у президента не было конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий ВР и назначения досрочных выборов.

Даже на сегодня, когда слушается это дело, у Президента Украины нет полномочий для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 8-го созыва, - подчеркнул нардеп.

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После истечения месячного срока для формирования новой коалиции, Зеленский также, по словам Алексеева, не сможет распустить парламент, ведь 17 июня истечет 6-месячный срок, когда конституционно можно было объявить о роспуске.

Напомним,Конституционный суд Украины сегодня, 11 июня, рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

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Теги: Зеленский, президент, парламент, роспуск, Верховная Рада, КСУ
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Комментариев (6)
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sugar99    11.06.2019, 12:51
Оценка:  +2
sugar99
а 75 % населения Украины говорит что имел -а те кто против-враги народа
Letohradek    11.06.2019, 12:55
Оценка:  -2
Letohradek
Вы в курсе того, что в Украине есть конституционный суд, который вправе решать подобные вопросы, и вовсе не быдло-масса в составе 73%
alex-zol    11.06.2019, 12:57
Оценка:  -1
alex-zol
вот ка ты запело, чучело. про законы вспомнил. У нас народ-закон!! Идите нах суки!!!
Letohradek    11.06.2019, 13:01
Оценка:  0
Letohradek
Туда пойдете вы - суки зэбильные!
LERMI_    11.06.2019, 12:40
Оценка:  -1
LERMI_
Він не має права взагалі керувати нашою Державою!
Ruspidor    11.06.2019, 12:33
Оценка:  -4
Ruspidor
Бла-бла-бла.... Не имел потому что мы так хотим.... А вот потрох думает, что имел, ибо сам об этом говорил!
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