Пили шампанское: Коболев засветился с тайной спутницей в элитном ресторане
Руководитель украинского “Нафтогаза” 40-летний Андрей Коболев “засветился” с молодой девушкой в одном из элитных ресторанов Киеве. Об этом передает Страна.
Читай также: Под Киевом засветился мощнейший “Гелик“ последней модели
ТОП-чиновник и его тайная подруга обедали в ресторане “Прага”, который находится на ВДНХ в Киеве. К слову, этот ресторан пользуется популярностью среди спортсменов и знаменитостей.
Пара заказала себе по салату, стоимость которых в этом заведении стартует от 192 грн. Из выпивки собеседники предпочли розовое шампанское, стоимостью которого в “Праге” начинается от 3800 грн.
Читай также: “Ким курит в сторонке“: Жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике
В ресторане, по информации журналистов, Коболев со своей спутницей провели около двух часов. Персонал заведения рассказал по секрету, что Коболев - отличный клиент. Он никогда не скупится на чаевые. Стало быть, глава “Нафтогаза” в этом заведении частый гость.
Напомним, Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца. Актриса Ольга Сумская поделилась совместным кадром с Максом Барских.