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Пили шампанское: Коболев засветился с тайной спутницей в элитном ресторане

Комментариев: 2
Пара заказала шампанское, стоимость которого начинается с 3800 грн.
Пару видели в "Праге"
Пару видели в "Праге"
Страна

Руководитель украинского “Нафтогаза” 40-летний Андрей Коболев “засветился” с молодой девушкой в одном из элитных ресторанов Киеве. Об этом передает Страна.

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ТОП-чиновник и его тайная подруга обедали в ресторане “Прага”, который находится на ВДНХ в Киеве. К слову, этот ресторан пользуется популярностью среди спортсменов и знаменитостей.

Коболев с девушкой пили розовое шампанское
Коболев с девушкой пили розовое шампанское
Страна

Пара заказала себе по салату, стоимость которых в этом заведении стартует от 192 грн. Из выпивки собеседники предпочли розовое шампанское, стоимостью которого в “Праге” начинается от 3800 грн.

Прайс на алкоголь
Прайс на алкоголь
Страна

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В ресторане, по информации журналистов, Коболев со своей спутницей провели около двух часов. Персонал заведения рассказал по секрету, что Коболев - отличный клиент. Он никогда не скупится на чаевые. Стало быть, глава “Нафтогаза” в этом заведении частый гость.

Напомним, Ольга Сумская засветилась в компании популярного певца. Актриса Ольга Сумская поделилась совместным кадром с Максом Барских.

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Теги: Коболев, спутница, шампанское, элитный ресторан
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Комментариев (2)
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Irena    11.06.2019, 12:55
Оценка:  +2
Irena
Для Коболева эти цены - копейки. На него вся Украина работает
ШВЕЙК    11.06.2019, 13:07
Оценка:  0
ШВЕЙК
Жаба давить?
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