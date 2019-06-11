Пили шампанское: Коболев засветился с тайной спутницей в элитном ресторане

Пара заказала шампанское, стоимость которого начинается с 3800 грн.

Руководитель украинского “Нафтогаза” 40-летний Андрей Коболев “засветился” с молодой девушкой в одном из элитных ресторанов Киеве. Об этом передает Страна.

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ТОП-чиновник и его тайная подруга обедали в ресторане “Прага”, который находится на ВДНХ в Киеве. К слову, этот ресторан пользуется популярностью среди спортсменов и знаменитостей.

Коболев с девушкой пили розовое шампанское Страна

Пара заказала себе по салату, стоимость которых в этом заведении стартует от 192 грн. Из выпивки собеседники предпочли розовое шампанское, стоимостью которого в “Праге” начинается от 3800 грн.

Прайс на алкоголь Страна

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В ресторане, по информации журналистов, Коболев со своей спутницей провели около двух часов. Персонал заведения рассказал по секрету, что Коболев - отличный клиент. Он никогда не скупится на чаевые. Стало быть, глава “Нафтогаза” в этом заведении частый гость.

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