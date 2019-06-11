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Указ о роспуске ВР: Полиция ищет мины в КСУ

Комментариев: 3
Неизвестный позвонил в ГосЧС и сообщил о минировании здания суда.
В здании КСУ ищут взрывчатку
В здании КСУ ищут взрывчатку
facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

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Полиция Киева проверяет информацию о заминировании здания Конституционного суда. Об этом сообщает “Громадське“.

Как уточнила пресс-секретарь киевской полиции Яна Неруш, соответствующая информация поступила на электронный почтовый ящик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сейчас проводится проверка. Тем временем в Конституционном суде проходит рассмотрение законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о своем указе в КСУ и покинул зал заседаний.

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Теги: Зеленский, КСУ, Рада, роспуск, указ, Конституция, минирование
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    11.06.2019, 12:33
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Только преЗелент уехал. Совпадение?
Ruspidor    11.06.2019, 12:37
Оценка:  -1
Ruspidor
Ну да, потрохоботы любой ценой оттягиваю момент своего фиаско....
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 12:41
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Зато "речь" толкнул, на телек. Ваще не пиар.
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