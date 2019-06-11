Указ о роспуске ВР: Полиция ищет мины в КСУ
Неизвестный позвонил в ГосЧС и сообщил о минировании здания суда.
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Полиция Киева проверяет информацию о заминировании здания Конституционного суда. Об этом сообщает “Громадське“.
Как уточнила пресс-секретарь киевской полиции Яна Неруш, соответствующая информация поступила на электронный почтовый ящик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Сейчас проводится проверка. Тем временем в Конституционном суде проходит рассмотрение законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о своем указе в КСУ и покинул зал заседаний.