Зеркаль от имени Украины доказывает в Гааге неправоту РФ

Украинская сторона подчеркивает, что Россия препятствует прохождению судов в Азовском море, ворует у нас миллиарды кубометров газа и мешает вылову рыбы.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль представила позицию Украины в первом устном раунде юрисдикционных слушаний арбитражного трибунала по делу Украины против РФ. Об этом пишет “Европейская правда“.

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Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В своем выступлении Зеркаль привела перечень нарушений Россией Конвенции ООН.

В частности, РФ противоправно построила мост через международный пролив, что ограничивает в передвижении и нарушает права экипажей кораблей всех стран, направляющихся в украинские порты или из них.

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Кроме того, Россия разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах, препятствует вылову рыбы украинскими рыбаками.

По словам Зеркаль, начиная с весны 2014 года, Россия похитила у Украине уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы.

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“Эти нарушения составляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международным морским правом со стороны России“, - заявила Зеркаль. Она подчеркнула, что дело Украины не касается суверенитета над Крымом, поскольку это вопрос - не оспаривается.

Зеркаль отметила, что предварительные возражения России не является результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала: “Вместо того, чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор“.

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Напомним, слушания в постоянном третейском суде в Гааге стартовали в понедельник и продлятся до пятницы. В рамках слушаний Украина отстаивает свое право на судебное разбирательство дела по существу.

Напомним, вчера Елена Зеркаль обвинила Россию в затягивании дела Украины против РФ.