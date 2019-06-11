Вопреки санкциям: испанский консул незаконно посетил Крым
Почетный консул Испании Альфонсо Лопес Пандриелья незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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Он принимал участие в российских соревнованиях X-Waters. По предварительной информации, консул переплыл Керченский пролив от косы Чушка к крепости Ени Кале в Керчи.
На вопрос журналистов о том, думали ли он о последствиях своего визита, почетный консул Испании не ответил.
Не знаю. Не хочу никаких комментариев давать, - ответил Альфонсо Лопес Пандриелья.
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Кроме того, испанский консул подтвердил, что на момент незаконного визита в аннексированный Крым он находился на государственной службе.
К слову, законным визит в Крым считается только при условии, что человек попал на аннексированный полуостров через украинские КПВВ "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак".
Напомним, Россия в Гааге оспаривает украинский суверенитет в Крыму. РФ пытается затянуть дело всеми возможными способами.