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Вопреки санкциям: испанский консул незаконно посетил Крым

Комментариев: 5
Консул прибыл на российские соревнования X-Waters.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Почетный консул Испании Альфонсо Лопес Пандриелья незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Он принимал участие в российских соревнованиях X-Waters. По предварительной информации, консул переплыл Керченский пролив от косы Чушка к крепости Ени Кале в Керчи.

На вопрос журналистов о том, думали ли он о последствиях своего визита, почетный консул Испании не ответил.

Не знаю. Не хочу никаких комментариев давать, - ответил Альфонсо Лопес Пандриелья.

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Кроме того, испанский консул подтвердил, что на момент незаконного визита в аннексированный Крым он находился на государственной службе.

К слову, законным визит в Крым считается только при условии, что человек попал на аннексированный полуостров через украинские КПВВ "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак".

Напомним, Россия в Гааге оспаривает украинский суверенитет в Крыму. РФ пытается затянуть дело всеми возможными способами.

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Теги: Крым, испанский консул, Альфонсо Лопес Пандриелья, незаконный визит
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    11.06.2019, 14:19
Оценка:  -3
VSHIVANKA
КАК МЫ ВАС В ЭТОТ РАЗ ГОЛОВОЙ ОБ УНИТАЗ ....))))
Бувший_східняк    11.06.2019, 13:42
Оценка:  0
Бувший_східняк
Педриелья - этим всё сказан.
Ira0956    11.06.2019, 13:29
Оценка:  0
Ira0956
Жители погрузившегося под воду села Херсонской области собираются в гости к Зеленскому
Бувший_східняк    11.06.2019, 13:43
Оценка:  0
Бувший_східняк
Даже имея 73 %, остановить стихию не под силу.
LERMI_    11.06.2019, 13:44
Оценка:  +1
LERMI_
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
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