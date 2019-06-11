Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину
Государственная пограничная служба не пропустила в Украину гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) 10 июня.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Отмечается, что проверка в пункте пропуска аэропорта "Киев" пассажиров, прибывших из Минска, показала, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.
Как отмечают пограничники, это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ.
По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Гражданина РФ вернули обратным рейсом.
О запрете написал в Facebook гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий.
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"С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м", - отметил он.
Как сообщалось 24 мая, в Украину не пустили российского писателя - "врага Путинского режима".
На раше все реально такие деревянные, тупо верящие российской пропаганде и игнорирующие реальность?
Он ехал на оккупированную часть Украины, само собой незаконно пересекая границу с российской стороны ... даун