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Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину

Комментариев: 1
Музыканта из группы "Бахыт-компот" не пропускает ГПСУ.
Ян Комарницкий в ФБ едко прокомментирован инцидент
Ян Комарницкий в ФБ едко прокомментирован инцидент
pravda.com.ua

Государственная пограничная служба не пропустила в Украину гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) 10 июня.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Отмечается, что проверка в пункте пропуска аэропорта "Киев" пассажиров, прибывших из Минска, показала, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.

Как отмечают пограничники, это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданина РФ вернули обратным рейсом.

О запрете написал в Facebook гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий.

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"С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м", - отметил он. 

Как сообщалось 24 мая, в Украину не пустили российского писателя - "врага Путинского режима".

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Теги: музыкант, ГПСУ, запрет, граница, россиянин
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    11.06.2019, 14:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Незнание законов не освобождает ...
На раше все реально такие деревянные, тупо верящие российской пропаганде и игнорирующие реальность?
Он ехал на оккупированную часть Украины, само собой незаконно пересекая границу с российской стороны ... даун
vicinq    11.06.2019, 14:28
Оценка:  +2
vicinq
Ну а как вы гнидники хотели чтоб вас тут упырей с шампанским встречали ? Не.. шастать сидите в св ж..е и не вылазьте.
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