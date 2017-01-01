КСУ решил уйти на перерыв и прервал выступления депутатов

Председатель КСУ Наталья Шаптала указала, что до 14:00 судьи ушли на перерыв.

Конституционный суд Украины, который во вторник, 11 июня, рассматривает дело о законности роспуска Верховной Рады, ушел на перерыв, приостановив выступления народных депутатов, сообщает УНН.

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Председатель КСУ Наталья Шаптала указала, что до 14:00 судьи ушли на перерыв. А после перерыва продолжится заседание.

Известно, что сегодня планируется выступление представителя Верховной Рады в Конституционном суде Украины Анатолий Селиванов.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента. Заседание Конститционного суда началось в 10:00. Парламентарии требуют объявить указ о роспуске неконституционным, ведь для него не было оснований. Команда президента настаивает, что в Раде с 2016 года нет коалиции, и поэтому все основания были.

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Президент Владимир Зеленский взял слово в начале заседания КСУ по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады. Президент настаивает, что роспуск ВР отвечает всем критериям законности. При этом он добавил, что еще одним поводом для его реализации является запрос украинцев.