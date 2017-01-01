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У Зеленского заявили, что скопировали указ о роспуске ВР у Порошенко

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Представитель президента заверил, что указ Зеленского идентичен указу Порошенко.
Представитель Зеленского рассказал, откуда взялся указ о роспуске
Представитель Зеленского рассказал, откуда взялся указ о роспуске
president.gov.ua

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Представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждает, что указ президента Владимира Зеленского индентичний тому, которым Петр Порошенко распустил Верховную Раду 7 созыва в 2014 году. Об этом сообщает Укринформ.

“Указ Президента Зеленского полностью, один в один дублирует указ президента Порошенко 2014 по смыслу, которым были провозглашены внеочередные выборы. Он абсолютно идентичен“, - сказал представитель главы государства в КС.

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Вениславский добавил, что в 2014 году сомнений в легитимности указа президента не было. “А сейчас они возникли, потому что некоторые политические силы остаются за бортом истории“, - считает он.

Ранее президент Владимир Зеленский на заседании КСУ призвал судей принять решение, за которое им не будет стыдно.

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Теги: Порошенко, Зеленский, указ, роспуск, ВР
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