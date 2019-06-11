Радикальные националисты готовятся нас атаковать, - Кернес

Харьковский мэр сделал заявление касательно памятника Жукову.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сессию городского совета, которая намечена на 19 июня, готовятся атаковать радикальные националисты. Об этом Кернес рассказал на Форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", передает МедиаПорт.

По словам Кернеса, все дело в том, что на этом заседании городского совета планируют рассмотреть дело о возвращении скандального памятника Жукову в Харькове.

И мы уже знаем, что готовятся радикально настроенные националисты атаковать нас и так далее. И здесь мы должны проявить ту толерантность, которая нам присуща, чтобы мы показали людям, что мы не те, кто кричит, а мы те, кто говорит и делает, говорит и делает или не говорит и делает, - заявил Кернес.

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Напомним, Кернес на канале РФ назвал националистов “подонками”. Скандальный харьковский мэр эмоционально отреагировал на “акт вандализма” касательно памятника Жукову.