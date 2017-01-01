В Запорожье грабители избили пенсионеров ради 700 гривен: Мужчина скончался

Злоумышленники избили хозяев дома и требовали отдать им деньги и ценности.

В одном из сел Мелитопольского района Запорожской области неизвестные совершили разбойное нападение на пенсионеров.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Читай также: В Мариуполе рецидивист обворовывал и насиловал 90-летнюю пенсионерку

Трое неизвестных в масках проникли в частный дом где живет пенсионерка 1937 года рождения и ее сын - также пенсионер. Злоумышленники избили хозяев дома и требовали отдать им деньги и ценности. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В конце грабителям удалось завладеть деньгами в сумме 700 грн. С этим они и скрылись с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 УК (разбой), а также по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщалось 11 апреля, в Черновицкой области грабители жестоко избили пенсионеров.