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В Запорожье грабители избили пенсионеров ради 700 гривен: Мужчина скончался

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Злоумышленники избили хозяев дома и требовали отдать им деньги и ценности.
Полиция ищет преступников
Полиция ищет преступников
Корреспондент.net

В одном из сел Мелитопольского района Запорожской области неизвестные совершили разбойное нападение на пенсионеров.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Трое неизвестных в масках проникли в частный дом где живет пенсионерка 1937 года рождения и ее сын - также пенсионер. Злоумышленники избили хозяев дома и требовали отдать им деньги и ценности. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В конце грабителям удалось завладеть деньгами в сумме 700 грн. С этим они и скрылись с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.187 УК (разбой), а также по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщалось 11 апреля, в Черновицкой области грабители жестоко избили пенсионеров.

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Теги: ограбление, Запорожье, грабители, пенсионер
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