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Нардепа Гаврилюка будут судить из-за покупки автомобиля

Комментариев: 9
НАПК отправило в суд протокол касательно народного избранника.
НАПК нашло нарушения в декларации Гаврилюка
НАПК нашло нарушения в декларации Гаврилюка
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Народного депутата Украины Михаила Гаврилюка в суде накажут за то, что он несвоевременно указал в электронной декларации доходов свой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

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По предварительной информации, народный депутат Гаврилюк несвоевременно указал в декларации своих доходов покупку автомобиля марки SsangYong Rexton 2008 года выпуска. Стоимость покупки равна 98 тысячам гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило протокол касательно Гаврилюка в суд. Служители Фемиды должны дать правовую оценку действиям нардепа.

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К слову, НАПК составило протоколы на чиновника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Сендака, главного государственного инспектора Херсонской таможни ДФС Евгения Старенького и прокурора Харьковской местной прокуратуры № 4 Людмилу Шандулу.

Напомним, НАПК впервые потребовало отобрать мандат у народного депутата. Нардеп подозревается в нарушении требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости мандата с другими видами деятельности.

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Теги: НАПК, Гаврилюк, декларация, суд, автомобиль
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Комментариев (9)
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Meritus    11.06.2019, 15:39
Оценка:  -1
Meritus
Таак, попався Мишко. Автомобіль 2008 року за 3500$? Звідки в нього такі гроші? А бідний Петя Порошенко страждає із-за таких корупціонерів.
sharry-sharry    11.06.2019, 15:38
Оценка:  +2
sharry-sharry
Ключевое слово «несвоевременно»....
Alexsy    11.06.2019, 15:01
Оценка:  +4
Alexsy
Поменяйте на мини трактор. И с богом.........
alex-zol    11.06.2019, 14:55
Оценка:  +1
alex-zol
этого полупокера и ругать не хочется, пусть идет себе, с Богом, на свой хутор.
gorod-7    11.06.2019, 14:48
Оценка:  +3
gorod-7
Нашли преступника Гаврилюка. А Порошенка с КО притянуть слабо, там держбюджет и кредиты МВФ за 5 лет, а что в Гаврилюка - машина за 98 тис. смех .
T-REX2    11.06.2019, 14:54
Оценка:  +4
T-REX2
Смех,что этот штукатур в раде
sharry-sharry    11.06.2019, 15:40
Оценка:  +1
sharry-sharry
А не смех,что паяц президент ? А до этого уголовник был.Лучше уж штукатур,чем уголовник.
ШВЕЙК    11.06.2019, 14:59
Оценка:  +3
ШВЕЙК
Ти так багато знаєш про злочини Порошенка і сидиш нічого не робиш? Бігом в прокуратуру, НАБУ, в ДБР. А то є така стаття в кримінальному кодексі України "ЗЛОЧИННА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ..." і виходить що ти ЗЛОЧИНЕЦЬ. Або ... тріпло.
colavova    11.06.2019, 15:03
Оценка:  +5
colavova
потужна боротьба з коррупцией)))
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