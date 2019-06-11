Нардепа Гаврилюка будут судить из-за покупки автомобиля

НАПК отправило в суд протокол касательно народного избранника.

Народного депутата Украины Михаила Гаврилюка в суде накажут за то, что он несвоевременно указал в электронной декларации доходов свой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

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По предварительной информации, народный депутат Гаврилюк несвоевременно указал в декларации своих доходов покупку автомобиля марки SsangYong Rexton 2008 года выпуска. Стоимость покупки равна 98 тысячам гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило протокол касательно Гаврилюка в суд. Служители Фемиды должны дать правовую оценку действиям нардепа.

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К слову, НАПК составило протоколы на чиновника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Сендака, главного государственного инспектора Херсонской таможни ДФС Евгения Старенького и прокурора Харьковской местной прокуратуры № 4 Людмилу Шандулу.

Напомним, НАПК впервые потребовало отобрать мандат у народного депутата. Нардеп подозревается в нарушении требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости мандата с другими видами деятельности.