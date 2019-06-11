Зеленский назначил руководителем ГУД “винницкого перца”

Биография чиновника очень насыщенная.

Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика, а также его заместителя Евгения Сарнацкого. Сегодня же на должность и.о. руководителя ГУС назначен Сергей Борзов. Указ №362/2019 опубликован на сайте АП.

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В 2014 году Петр Порошенко назначил Борзова на пост заместителя ГУД. Тот даже успел поработать и.о. руководителя ведомства в то время, пока менялись руководители.

Журналисты выяснили, что за время работы Борзов получил квартиру от государства на Печерске. К слову, квартира на 190 квадратных метров. Чиновник зарегистрировал в квартире, кроме жены, еще четырех родственников, чтоб квартира была побольше, передает БизнесЦензор.

Сам Борзов комментировал, что хочет перевезти в квартиру родителей, а масштабы жилища объяснил тем, что других объектов не было.

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После этого жена чиновника задекларировала BMW 2016 выпуска, стоимостью от 40 до 65 тысяч долларов. Кстати о жене, Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж" и является совладельцем гостиницы в Судаке.

До чиновнической деятельности Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Напомним, Зеленский хочет уволить всех глав ОГА. У президента уже подыскивают кандидатуры.