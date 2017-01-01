Банковая расскажет о кадровых решениях Зе: онлайн-трансляция
Замглавы Администрации президента объяснит последние кадровые решения главы государства .
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Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка собирает журналистов. Брифинг транслирует ТСН.
Он должен рассказать о последних кадровых решениях президента Владимира Зеленского.
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“Руслан Рябошапка проводит брифинг по кадровым решениям президента Украины Владимира Зеленского“, - говорится в сообщении телеканала. Пока ТСН опаздывает с началом трансляции.
Напомним, ранее у Владимира Зеленского объяснили, зачем он приезжал на заседание КСУ.