СпасибоПАП: кандидат в депутаты от партии Зеленского выступал в поддержку Порошенко

Давид Арахамия предлагал писать посты в поддержку бывшего президента с хештегом #спасибоПАП.

Давид Арахамия, который в списке партии “Слуга народа“ идет под №4 еще после второго тура выборов президента устраивал флешмоб в поддержку Петра Порошенко.

Об этом кандидат в депутаты от “Слуги народа“ писал на своей странице в Facebook.

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На странице в социальной сети Facebook Арахамия предлагал писать посты в поддержку бывшего президента с хештегом #спасибоПАП.

Давид указал, что жил по соседству с Петром Порошенко и видел, во сколько тот возвращался домой, как много сил и энергии вкладывал в работу.

Давид писал пост благодарности скриншот

Кандидат в депутаты от партии “Слуга народа“ поблагодарил Порошенко за то, что тот не предал Украину в решающий момент.

...за безвиз, за то, что всегда готов был заниматься армией и она реально сильно изменилась и окрепла, - продолжил Арахамия.

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В социальной сети Давид даже запустил флешмоб #спасибоПАП. Сейчас пользователи соцсетей удивлены тем, что Давид поддерживал Порошенко, а баллотируется от партии Зеленского.

Пользователи удивлены скриншот

Ранее стало известно, что представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждает, что указ президента Владимира Зеленского индентичний тому, которым Петр Порошенко распустил Верховную Раду 7 созыва в 2014 году.