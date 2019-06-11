КСУ поможет сорвать роспуск парламента

Сегодня помочь Петру Порошенко сорвать роспуск Парламента может Конституционный суд Украины, куда президент Владимир Зеленский направился утром поучаствовать в работе суда.

Некоторые политики, среди которых немало нашедших пристанище в России, таких как бывший нардеп Владимир Олейник считают, что КСУ встанет на сторону депутатов. По его мнению, за пять лет президентства Петр Порошенко сформировал ручную судебную власть. Она по-прежнему послушно его волю. И увольнение бывшего главного судьи Станислава Шевчука в середине мая – звенья одной цепи в выстраивании послушного суда, который будет принимать решения нужные экс-президенту и Верховной раде.

Петру Порошенко нужно во что бы то ни стало удержаться в политической элите страны и дело не только в амбициях, сколько в желании сохранить жизнь и бизнес, которых бывший президент-бизнесмен может лишиться в одночасье.

"Владимир Зеленский ушел из Конституционного суда чтобы не "давить на судей". Он считает, что решение КСУ будет принимать "под присмотром" его представителя Федора Вениславского. Что может присмотреть Вениславский, если судьи будут настроены Петром Порошенко торпедировать роспуск Рады?" – задает риторический вопрос Олейник.