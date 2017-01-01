Проект увольнения Луценко уже находится на пути в Раду
Президент подписал представление на увольнение генпрокурора.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, передает "Новое время".
"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал он. Рябошапка добавил, что представление на увольнение главы ГПУ передается для рассмотрения в Верховную Раду.
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Напомним, ранее в ГПУ пояснили, что спрашивать про дело о госизмене Виктора Медведчука президенту лучше в СБУ.