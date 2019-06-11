В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей

Предварительно, это было самоубийство.

В Херсоне молодой мужчина покончил с жизнью особо жестоким путем и сделал это на глазах у своих родителей. Об этом передает местное издание Херсонцы.

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По предварительной информации, 30-летний мужчина взял в руки электрическую пилу и пытался отрезать себе голову. К сожалению, мужчина повредил все жизненно важные сосуды. Врачи скорой помощи, которая прибыла на вызов, констатировали смерть.

Известно, что это было самоубийство. Причин такого поступка пока не разглашают. Все это мужчина сделал на глазах у своих родителей, которые пребывали в доме.

Знакомые семьи сообщили, что мужчина мог попасть в секту с признаками тоталитарного управления. Также родные заметили, что у погибшего в последнее время было не все в порядке с психикой.

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Полиция открыла уголовное производство согласно ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с отметкой “самоубийство”. Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться, также правоохранители проверят версию о возможном доведении до самоубийства.

Напомним, в Одесской области женщина утопилась на глазах у 11-летнего сына. Ее тело пробыло в воде около 10 часов и все это время мальчик находился на берегу.