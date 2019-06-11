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В Херсоне мужчина отрезал себе голову на глазах у родителей

Комментариев: 2
Предварительно, это было самоубийство.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Херсоне молодой мужчина покончил с жизнью особо жестоким путем и сделал это на глазах у своих родителей. Об этом передает местное издание Херсонцы.

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По предварительной информации, 30-летний мужчина взял в руки электрическую пилу и пытался отрезать себе голову. К сожалению, мужчина повредил все жизненно важные сосуды. Врачи скорой помощи, которая прибыла на вызов, констатировали смерть.

Известно, что это было самоубийство. Причин такого поступка пока не разглашают. Все это мужчина сделал на глазах у своих родителей, которые пребывали в доме.

Знакомые семьи сообщили, что мужчина мог попасть в секту с признаками тоталитарного управления. Также родные заметили, что у погибшего в последнее время было не все в порядке с психикой.

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Полиция открыла уголовное производство согласно ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с отметкой “самоубийство”. Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться, также правоохранители проверят версию о возможном доведении до самоубийства.

Напомним, в Одесской области женщина утопилась на глазах у 11-летнего сына. Ее тело пробыло в воде около 10 часов и все это время мальчик находился на берегу.

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Теги: самоубийство, секта, психика, Херсон, суицид
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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    11.06.2019, 16:15
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы такие затейники!
ВосставшийИзБана    11.06.2019, 16:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Дэбилы! Что выпишете?! Отрезал, пытался отрезать и вскрыл вены - это далеко не одно и то же.
нафнаф    11.06.2019, 16:10
Оценка:  0
нафнаф
вскрыл вены пилой короче
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