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Россияне усилили подготовку командиров на Донбассе - разведка

Комментариев: 1
Часть привлеченных к сборам офицеров после проведения оценки отстранили от занятий.
Военных командиров на Донбассе стали тщательней готовить
Военных командиров на Донбассе стали тщательней готовить
EPA/UPG

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Командование ВС РФ усиливает подготовку командиров подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

“С 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями“, - говорится в сообщении. 

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В то же время с командирами разведывательных рот соединений и частей 1 и 2 АК общие собрания проводятся отдельно.

“Все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов - кадровых офицеров ВС РФ“, - подчеркивает ведомство.

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Также россияне ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы офицеров, часть из которых уже отстранены от занятий.

Напомним, ранее РФ обвинила Украину в срыве отвода войск на Донбассе.

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Теги: Минобороны, Донбасс, война, разведка, оккупанты, РФ
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    11.06.2019, 16:05
Оценка:  0
Бувший_східняк
Ага, узнали, значит, что Зеля с ними брататься собирается.
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