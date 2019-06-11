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У Зеленского назвали основания для роспуска Рады

Комментариев: 3
У президента была информация о том, что коалиция депутатских фракций в Верховной Рады Украины отсутствовала более, чем один месяц.
У Зеленского предоставили основания для роспуска Рады
У Зеленского предоставили основания для роспуска Рады
informator.ua

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал доказательства, которыми обосновывался Владимир Зеленский, подписывая указ о роспуске Верховной Рады, передает УНН.

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По словам Вениславского, у президента была информация о том, что коалиция депутатских фракций в Верховной Рады Украины отсутствовала более, чем один месяц.

Доказательства отсутствия коалиции были предоставлены Юридическим департаментом Администрации Президента Украины путем аналитики , - указал представитель президента.

Винеславский также говорит, что в АП связывают роспуск парламента с юридическим фактом сокращения количества нардепов до уровня, который не опеределен Конституцией.

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Напомним, представитель президента в КСУ Федор Вениславский не допускает возможности признания указа президента о роспуске ВР 8-го созыва не соответствующим Основному закону. Представитель президента также отметил, что поскольку КС признал рассмотрение этого представления неотложным, решение по делу должно быть объявлено не позднее 29 июня.

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Теги: Зеленский, роспуск, Верховная Рада, депутат, президент
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Комментариев (3)
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Alexsy    11.06.2019, 16:51
Оценка:  -1
Alexsy
Зачем реагировать на потрохов?
Alexsy    11.06.2019, 16:57
Оценка:  0
Alexsy
потрох-прах, который уже нельзя воскресить!
Даже созданная им церковь против рошена.
colavova    11.06.2019, 17:27
Оценка:  0
colavova
путэн тоже против рошена?
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