У Зеленского назвали основания для роспуска Рады
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал доказательства, которыми обосновывался Владимир Зеленский, подписывая указ о роспуске Верховной Рады, передает УНН.
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По словам Вениславского, у президента была информация о том, что коалиция депутатских фракций в Верховной Рады Украины отсутствовала более, чем один месяц.
Доказательства отсутствия коалиции были предоставлены Юридическим департаментом Администрации Президента Украины путем аналитики , - указал представитель президента.
Винеславский также говорит, что в АП связывают роспуск парламента с юридическим фактом сокращения количества нардепов до уровня, который не опеределен Конституцией.
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Напомним, представитель президента в КСУ Федор Вениславский не допускает возможности признания указа президента о роспуске ВР 8-го созыва не соответствующим Основному закону. Представитель президента также отметил, что поскольку КС признал рассмотрение этого представления неотложным, решение по делу должно быть объявлено не позднее 29 июня.
Даже созданная им церковь против рошена.