Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский просит ВР сменить Климкина на Пристайко

Комментариев: 0
Президент предложил Раде свою кандидатуру министра иностранных дел.
Президент нашел потенциальную замену Климкину
Президент нашел потенциальную замену Климкину
president.gov.ua

Читай также: Банковая расскажет о кадровых решениях Зе: онлайн-трансляция

Президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, передает “Сегодня“.

“Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел“, – сказал Рябошапка.

Читай также: Депутат Куприенко заявил, что если коалиция плохо работала, это не значит, что ее не было

В украинском МИД Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. 

Сейчас Пристайко работает постоянным представителем миссии Украины при НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инициировал отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Поделись:
Теги: Зеленский, Климкин, Пристайко, МИД, отставка, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь