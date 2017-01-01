Зеленский просит ВР сменить Климкина на Пристайко

Президент предложил Раде свою кандидатуру министра иностранных дел.

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Президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, передает “Сегодня“.

“Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел“, – сказал Рябошапка.

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В украинском МИД Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел.

Сейчас Пристайко работает постоянным представителем миссии Украины при НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский инициировал отставку генпрокурора Юрия Луценко.