Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях из-за причастия к контрабанде

Президент также уволил двух замов начальника СБУ из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге возле Администрации президента, передают Вести.

Читай также: Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского

Рябошапка отметил, что все руководителя СБУ в данных регионах “отметились в негативном плане“ и были причастны к контрабанде.

Таким образом, Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Глава государства также уволил и заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за того, что те, возможно, были причастны к противоправным действиям во время предвыборной кампании.

Читай также: Проект увольнения Луценко уже находится на пути в Раду

Рябошапка говорит, что увольнение этих людей - только первый этап, ведь дальше будут судебные разбирательства.

Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке, - подчеркнул Рябошапка.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.