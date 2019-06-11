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Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях из-за причастия к контрабанде

Комментариев: 1
Президент также уволил двух замов начальника СБУ из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.
Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях
Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге возле Администрации президента, передают Вести.

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Рябошапка отметил, что все руководителя СБУ в данных регионах “отметились в негативном плане“ и были причастны к контрабанде. 

Таким образом, Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

Глава государства также уволил и заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского из-за того, что те, возможно, были причастны к противоправным действиям во время предвыборной кампании. 

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Рябошапка говорит, что увольнение этих людей - только первый этап, ведь дальше будут судебные разбирательства.

Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке, - подчеркнул Рябошапка.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки. 

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Теги: СБУ, увольнение, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 17:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Это прикольно, но что до Авакова? Пусть и дальше кардиналит?
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