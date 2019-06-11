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РФ не подавала кандидатур наблюдателей на выборы Рады

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В этот раз Российская Федерация не пыталась направить своих представителей наблюдать за выборами украинского парламента.
В этот раз Россия даже не пыталась направить своих наблюдателей
В этот раз Россия даже не пыталась направить своих наблюдателей
EPA/UPG

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Россия не подавала своих кандидатур в миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за досрочными выборами в Раду 21 июля. Об этом сообщил глава миссии БДИПЧ в Украине посол Альберт Йонссон, передает УНН.

Всего Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ во время внеочередных выборов Рады планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. 

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Ранее БДИПЧ ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах президента.

Ранее российские СМИ писали, что Россия попытается направить своих представителей на выборы в Украину.

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Теги: РФ, Украина, выборы, Рада, наблюдатели, ОБСЕ
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 18:18
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Был бы список посланных!
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