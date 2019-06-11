РФ не подавала кандидатур наблюдателей на выборы Рады
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Россия не подавала своих кандидатур в миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за досрочными выборами в Раду 21 июля. Об этом сообщил глава миссии БДИПЧ в Украине посол Альберт Йонссон, передает УНН.
Всего Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ во время внеочередных выборов Рады планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.
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Ранее БДИПЧ ОБСЕ уже получило от украинской власти приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборах президента.
Ранее российские СМИ писали, что Россия попытается направить своих представителей на выборы в Украину.