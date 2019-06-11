У Бухарева нашли медаль "За боевое содружество" от ФСБ
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Новоназначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев имеет медаль ФСБ РФ. Об этом пишет Информатор.
Как выяснилось, новый глава СВР имеет медаль российской спецслужбы - в 2014 году, баллотируясь на Сумщине по округу №162 в ВР от “Батькивщины“, Бухарев указывал в агитационных листовках, что имеет Почетную награду СБУ медаль ФСБ РФ “За боевое содружество“.
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Надо отметить, Бухарев 15 лет проработал в СБУ. Перед тем, как стать народным депутатом, он занимал руководящие должности в украинской спецслужбе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.
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