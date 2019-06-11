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У Бухарева нашли медаль "За боевое содружество" от ФСБ

Комментариев: 3
Новый глава Службы внешней разведки был награжден спецслужбой страны-агрессора.
Бухарев получил от ФСБ медаль и даже показывал ее в агитках
Бухарев получил от ФСБ медаль и даже показывал ее в агитках
informator.news

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Новоназначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев имеет медаль ФСБ РФ. Об этом пишет Информатор.

Как выяснилось, новый глава СВР имеет медаль российской спецслужбы - в 2014 году, баллотируясь на Сумщине по округу №162 в ВР от “Батькивщины“, Бухарев указывал в агитационных листовках, что имеет Почетную награду СБУ медаль ФСБ РФ “За боевое содружество“. 

У Бухарева есть медаль российской спецслужбы
У Бухарева есть медаль российской спецслужбы
informator.news

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Надо отметить, Бухарев 15 лет проработал в СБУ. Перед тем, как стать народным депутатом, он занимал руководящие должности в украинской спецслужбе. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

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Теги: Зеленский, СВР, разведка, Бухарев, ФСБ, медаль, СБУ
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Комментариев (3)
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Letohradek    11.06.2019, 18:13
Оценка:  -3
Letohradek
Зэбилы схавают!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 18:18
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Если "медаль" 2009 года то не так важно. Хотя всех подробностей мы не узнаем.
Ruspidor    11.06.2019, 19:06
Оценка:  +1
Ruspidor
Че там, указ о распуске уже оспорили? Список калолиции подвезли? А-ха-ха-ха....
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