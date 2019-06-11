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Под КСУ устроили драку противник и сторонник Зеленского

Комментариев: 6
Мужчина вырвал у женщины плакат в поддержку президента, за что получил по голове и ответил ударом по лицу.
Драка под зданием КСУ в Киеве
Драка под зданием КСУ в Киеве
скриншот из видео

Возле здания Конституционного суда в Киеве между сторонницей Владимира Зеленского и его противником произошел конфликт. Видео инцидента опубликовал 11 июня очевидец в YouTube.

Известно, что мужчина, который является сторонником бывшего главы государства Петра Порошенко, вырвал плакат у агитирующей за Зеленского женщины.

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Женщина обиделась на такой жест и ударила мужчину по голову. В ответ уже мужчина ударил ее по лицу. 

Позже на месте появился полицейский и попытался урегулировать конфликт.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня, 11 июня, рассматривает конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента. 

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Позже президент Владимир Зеленский взял слово в начале заседания КСУ по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады. Президент настаивает, что роспуск ВР отвечает всем критериям законности. При этом он добавил, что еще одним поводом для его реализации является запрос украинцев. После этих заявлений Зеленский покинул зал заседания.

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Теги: видео, Конституционный суд, Роспуск Рады, полиция, инцидент, драка
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    11.06.2019, 19:10
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Ничего, когда товарищ Президент Владимир поднимет цены на газ для населения на 60%, эти люди обязательно помирятся!
Л_о_л_а    11.06.2019, 19:02
Оценка:  +1
Л_о_л_а
ударить бабушку?....конченный...как и все порохоботы...
PINKIPAU    11.06.2019, 19:05
Оценка:  -2
PINKIPAU
Жрешь украинский хлеб и гадишь на Украину. Смотри, не перепутай сок с Кротом...
BitcoinCash    11.06.2019, 19:10
Оценка:  -1
BitcoinCash
Майдавонь - это не Украина. Майдавошки - это пиндосские шестерки...
PINKIPAU    11.06.2019, 18:58
Оценка:  -4
PINKIPAU
Бабка неадекватная набросилась на человека(((((.
Ruspidor    11.06.2019, 19:09
Оценка:  0
Ruspidor
Люди потроха не поддерживают. Только скоты!
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