Под КСУ устроили драку противник и сторонник Зеленского

Мужчина вырвал у женщины плакат в поддержку президента, за что получил по голове и ответил ударом по лицу.

Драка под зданием КСУ в Киеве скриншот из видео

Возле здания Конституционного суда в Киеве между сторонницей Владимира Зеленского и его противником произошел конфликт. Видео инцидента опубликовал 11 июня очевидец в YouTube.

Известно, что мужчина, который является сторонником бывшего главы государства Петра Порошенко, вырвал плакат у агитирующей за Зеленского женщины.

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Женщина обиделась на такой жест и ударила мужчину по голову. В ответ уже мужчина ударил ее по лицу.

Позже на месте появился полицейский и попытался урегулировать конфликт.

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня, 11 июня, рассматривает конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

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Позже президент Владимир Зеленский взял слово в начале заседания КСУ по делу о конституционности указа о роспуске Верховной Рады. Президент настаивает, что роспуск ВР отвечает всем критериям законности. При этом он добавил, что еще одним поводом для его реализации является запрос украинцев. После этих заявлений Зеленский покинул зал заседания.

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