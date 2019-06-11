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В Украине планируют объединить пожарную, скорую и полицию в одну службу

Комментариев: 2
Центр безопасности будет предоставлять необходимую помощь в течение 20 минут.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com facebook.com/MNS.GOV.UA facebook.com/UA.National.Police

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает объединить пожарную, медицинскую помощь и полицию в единый Центр безопасности.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что в Министерстве есть идея создать единый Центр безопасности в громадах, где объединят пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию.

Парцхаладзе говорит, что проект соответствующий проект уже разработан и согласно этому проекту Центр безопасности будет предоставлять необходимую помощь в течение 20 минут.

В Минрегион хотят создать современную социальную инфраструктуру в регионах.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел.

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Теги: Минрегион, проект, пожарная, медицина, полиция
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Комментариев (2)
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Ira0956    11.06.2019, 18:55
Оценка:  +1
Ira0956
туда же прачечную, развозку пиццы и вызов проституток
ЗаУкраину    11.06.2019, 18:54
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Лебедь, рак и щука.Такую муйню могла замутить или супрун, или кто то ей подобный. В мире есть где нить подобные прецеденты?
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