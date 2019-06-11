Борис Колесников собрался на выборы по мажоритарке
Бывший подчиненный Авакова баллотируется в Донецкой области.
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Бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова Борис Колесников идет на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом со ссылкой на пресс-службу “Оппозиционного блока“ пишет Gazeta.ua.
Колесников собирается идти по мажоритарному округу №49 в Донецкой области. В округ входят такие города, как Дружковка, Константиновка, а также - Константиновский и Покровский районы.
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Напомним, сообщалось, что у нового главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева обнаружили медаль ФСБ.
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Боря был у Авакова когда-то в починении или это Бигмир как обычно???