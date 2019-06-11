Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борис Колесников собрался на выборы по мажоритарке

Комментариев: 3
Бывший подчиненный Авакова баллотируется в Донецкой области.
Колесников собрался снова стать депутатом
Колесников собрался снова стать депутатом
УНИАН

Читай также: "Список 567": Под санкции РФ попали Колесников, Вилкул и Балога

Бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова Борис Колесников идет на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом со ссылкой на пресс-службу “Оппозиционного блока“ пишет Gazeta.ua.

Колесников собирается идти по мажоритарному округу №49 в Донецкой области. В округ входят такие города, как Дружковка, Константиновка, а также - Константиновский и Покровский районы.

Читай также: Оппозиционный блок: поведение Бойко недостойное

Напомним, сообщалось, что у нового главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева обнаружили медаль ФСБ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram. 

Поделись:
Теги: Колесников, выборы, Рада, Оппоблок, Аваков, ПР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    11.06.2019, 19:05
Оценка:  +1
WTF2wtf
"Бывший подчиненный Авакова"???
Боря был у Авакова когда-то в починении или это Бигмир как обычно???
WTF2wtf    11.06.2019, 19:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Кстати, у него в Донецке активы забрали или он так и он сам рулит там?
ЗаУкраину    11.06.2019, 18:55
Оценка:  -1
ЗаУкраину
все каГтавые гоп до купы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь