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Новый глава разведки рассказал о медали ФСБ

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По словам Бухарева, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.
Владислав Бухарев
Владислав Бухарев
facebook.com/buharev.page

Назначенный сегодня главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество". Об этом он сам сообщал в своем Facebook в 2014 году.

Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде.

"Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

Пост Бухарева о награде ФСБ 
 

По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

"Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность", - написал Бухарев.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу внешней разведки - Владислава Бухарева. 

Отметим, Бухарев с декабря 2007 по март 2010 занимал пост первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции. В марте 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией. В том же 2014 году Бухарев стал народным депутатом.

 

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Теги: ФСБ, назначение, разведка, назначения, медаль, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    11.06.2019, 18:14
Оценка:  0
Letohradek
Зэбилы схавают!
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