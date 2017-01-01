Шефчович едет в РФ согласовывать переговоры по газу

Еврокомиссар посетит Москву 13 июня. В мае он был в Киеве, где провел встречу с Зеленским.

Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня посетит Москву для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года. Об этом заявила во вторник, 11 июня, представитель Еврокомиссии Анка Падурару, сообщает ТАСС.

"Замглавы Еврокомиссии посетит Москву 13 июня для обсуждения транзита газа после 2019 года, он встретится с министром энергетики Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов", - сообщила она.

Напомним, Шефчович в мае посетил Киев, где обсудил газовые вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, Еврокомиссия пытается организовать новую трехстороннюю встречу по газу с Россией и Украиной, на которой хочет добиться от России гарантий сохранения украинского транзита после истечения контракта в декабре 2019 года.

Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

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