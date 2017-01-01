КСУ перешел к закрытой части обсуждения указа Зеленского
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Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила глава КСУ Наталья Шаптала, передает РБК-Украина.
Рассмотрение указа о роспуске парламента на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ завершилось.
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“Мы с вами, фактически заслушав выступления в заключительной части нашего заседания, перешли к той стадии, когда мы должны определить, можем ли мы завершить открытую часть нашего заседания“, - заявила она.
После этого Шаптала поставила на голосование возможность завершения открытой части судебного заседания, судьи голосовали единогласно.
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“Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным“, - заявила она, после чего суд перешел в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения.
Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в суде назвал основания для роспуска ВР.
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