КСУ перешел к закрытой части обсуждения указа Зеленского

Решение о конституционности роспуска Верховной Рады должно быть принято до 5 июля.

КСУ перешел к закрытой части заседания в деле о роспуске ВР УНИАН

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Конституционный суд Украины перешел в закрытую часть рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом заявила глава КСУ Наталья Шаптала, передает РБК-Украина.

Рассмотрение указа о роспуске парламента на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ завершилось.

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“Мы с вами, фактически заслушав выступления в заключительной части нашего заседания, перешли к той стадии, когда мы должны определить, можем ли мы завершить открытую часть нашего заседания“, - заявила она.

После этого Шаптала поставила на голосование возможность завершения открытой части судебного заседания, судьи голосовали единогласно.

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“Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным“, - заявила она, после чего суд перешел в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в суде назвал основания для роспуска ВР.

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