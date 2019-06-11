Украина осудила РФ за новую станцию наземной разведки у боевиков

Украинские дипломаты подчеркивают, что ОБСЕ зафиксировала очередной факт поставки современного оружия на оккупированный Донбасс.

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Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осудило в Twitter поставки Россией современного оружия на Донбасс.

“6 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала переносную станцию наземной разведки “Кредо-М1“, - говорится в сообщении. На этот раз станцию обнаружили в оккупированном Россией населенном пункте Первомайск.

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6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).

Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу. — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 июня 2019 г.

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“Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса“, - подчеркивают украинские дипломаты.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия усилила подготовку командиров боевых частей на оккупированном Донбассе.

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