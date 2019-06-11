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Украина осудила РФ за новую станцию наземной разведки у боевиков

Комментариев: 2
Украинские дипломаты подчеркивают, что ОБСЕ зафиксировала очередной факт поставки современного оружия на оккупированный Донбасс.
На Донбассе продолжают фиксировать оружие РФ
На Донбассе продолжают фиксировать оружие РФ
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Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осудило в Twitter поставки Россией современного оружия на Донбасс.

“6 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала переносную станцию наземной разведки “Кредо-М1“, - говорится в сообщении. На этот раз станцию обнаружили в оккупированном Россией населенном пункте Первомайск.

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“Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса“, - подчеркивают украинские дипломаты.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия усилила подготовку командиров боевых частей на оккупированном Донбассе.

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Теги: Донбасс, ОБСЕ, оружие, РФ, боевики, разведка
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    11.06.2019, 18:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
А в чем вообще новость???
Это оккупированная россией территория и оккупанты туда много чего из своих вооружений поставили.
Вся война ведется силами россии ...
Ira0956    11.06.2019, 18:55
Оценка:  -3
Ira0956
ну станьте в угол и порыдайте
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