Украина осудила РФ за новую станцию наземной разведки у боевиков
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Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осудило в Twitter поставки Россией современного оружия на Донбасс.
“6 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вновь зафиксировала переносную станцию наземной разведки “Кредо-М1“, - говорится в сообщении. На этот раз станцию обнаружили в оккупированном Россией населенном пункте Первомайск.
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6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 июня 2019 г.
Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.
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“Осуждаем очередной факт поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса“, - подчеркивают украинские дипломаты.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия усилила подготовку командиров боевых частей на оккупированном Донбассе.
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Это оккупированная россией территория и оккупанты туда много чего из своих вооружений поставили.
Вся война ведется силами россии ...