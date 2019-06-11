СБУ выявила завербованных "ЛНР" заключенных

Часть заключенных, переданных с неподконтрольных территорий, сотрудничали с "силовыми структурами ЛДНР", говорят в СБУ.

В СБУ заявляют, что контрразведчики службы и Государственная уголовно-исполнительная служба разоблачили сепаратистов, которые пытались завербовать прибывших для отбывания наказания в украинских тюрьмах осужденных. Об этом 11 июня информирует сайт СБУ.

Сообщается, что в отношении этапированных лиц сотрудниками спецслужб были проведены проверочные мероприятия.

По итогам проверок выявили лиц, которых завербовали в так называемом "Министерстве государственной безопасности ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемые украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик", - сообщили в СБУ.

В частности, после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах расположения украинских военных подразделений и передавать данные о составе и маршрутах передвижения ВСУ.

Отметим, в течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных. Последняя передача 60 заключенных из "ЛНР" состоялась 24 мая.

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