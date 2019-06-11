Медведчук заявил, что ведет переговоры об освобождении пленных

Медведчук утверждает, что команда нового президента не делает необходимых шагов для освобождения пленных.

Виктор Медведчук заявил о том, что он ведет переговоры об освобождении некоторых людей в России, Донецке и Луганске.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Медведчук подчеркнул, что ведет переговоры не об обмене, ведь “для обмена необходимо желание двух официальных сторон“, а именно о полном освобождении некоторых лиц.

...после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается, - отметил Медведчук.

Я продолжаю переговоры об освобождении отдельных лиц в России, Донецке и Луганске. Не об обменах, потому что для обмена необходимо желание двух официальных сторон. А после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается.#политика #Донбасс pic.twitter.com/SvdbLDE3EY — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 11 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что лидеры “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрий Бойко и Виктор Медведчук снова полетели в Москву и провели там встречу. Медведчук при этом пожаловался СМИ, что после предыдущего его визита в Россию в Украине была “бурная негативная реакция“ и добавил, что “старые и новые власти“ видят в их визитах популизм, но их это не беспокоит, потому что им на это наплевать.

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Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что уголовные производства по статьям о госизмене Бойко и Медведчука уже находятся в СБУ. По словам пресс-секретаря Луценко, поездки украинских политиков в Россию и встречи с их руководством - “возмутительный феномен воюющей страны“.

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