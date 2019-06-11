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Медведчук заявил, что ведет переговоры об освобождении пленных

Комментариев: 9
Медведчук утверждает, что команда нового президента не делает необходимых шагов для освобождения пленных.
Медведчук заявил, что ведет переговоры об освобождении пленных
Медведчук заявил, что ведет переговоры об освобождении пленных
УНИАН

Виктор Медведчук заявил о том, что он ведет переговоры об освобождении некоторых людей в России, Донецке и Луганске.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Медведчук подчеркнул, что ведет переговоры не об обмене, ведь “для обмена необходимо желание двух официальных сторон“, а именно о полном освобождении некоторых лиц.

...после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается, - отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что лидеры “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрий Бойко и Виктор Медведчук снова полетели в Москву и провели там встречу. Медведчук при этом пожаловался СМИ, что после предыдущего его визита в Россию в Украине была “бурная негативная реакция“ и добавил, что “старые и новые власти“ видят в их визитах популизм, но их это не беспокоит, потому что им на это наплевать. 

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Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что уголовные производства по статьям о госизмене Бойко и Медведчука уже находятся в СБУ. По словам пресс-секретаря Луценко, поездки украинских политиков в Россию и встречи с их руководством - “возмутительный феномен воюющей страны“.

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Теги: Пленные, Медведчук, Зеленский, президент, Россия
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Комментариев (9)
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ВАТА_FUCK    11.06.2019, 19:49
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Успехи будут как в "газовых переговорах"? Увеличили цену вдвое и договорились о "скидке" 25% Только вот тут речь идет о живых людях!
СветБобра    11.06.2019, 19:38
Оценка:  +1
СветБобра
Самого медведчука треба обміняти на наших полонених. Це буде файний обмін.
Ruspidor    11.06.2019, 19:39
Оценка:  -5
Ruspidor
Это российский чиновник, его обменять не получится, он уже там...
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 19:49
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А на его труп?
Ruspidor    11.06.2019, 19:28
Оценка:  -7
Ruspidor
Ну вот, пришел Зе, и представитель рф мертвечук уже говорит, что рф готова отпускать пленных! Потрох - соси!
PINKIPAU    11.06.2019, 19:33
Оценка:  -1
PINKIPAU
после того, как команда Зеленского заняла главные кабинеты страны, этот вопрос не продвигается, - отметил Медведчук.
PINKIPAU    11.06.2019, 19:34
Оценка:  -1
PINKIPAU
Читай хоть изредка)))).
Ruspidor    11.06.2019, 19:38
Оценка:  -6
Ruspidor
Мертвечук представитель рф в минском процессе. Что он делал в делегации потроха спрашивайте у потроха... У них в россии может и не продвигается. Это похвально, что российский чиновник мертвечук настолько боится Зе, что готов жoпу рвать, чтобы отпустить наших ребят!
PINKIPAU    11.06.2019, 19:23
Оценка:  -1
PINKIPAU
Про кацап погнал на главного миротворца Украины)))). Интересно девки пляшут))))).
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