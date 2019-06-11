Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД РФ осудили разговоры о воссоздании ядерного потенциала Украины

Комментариев: 1
Даже рассуждения о ядерном оружии в Украине являются посягательством на основы современного миропорядка, заявляет замминистра.
Украинская баллистическа ракета Сатана
Украинская баллистическа ракета Сатана

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает безответственными рассуждения о воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия ракетного договора. Об этом он заявил выступая на V Международном форуме Примаковские чтения во вторник, 11 июня, сообщает ТАСС.

"Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал он.

"Поэтому безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украиной свидетельствует о, как минимум, посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - заявил замминистра.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, МИД РФ, ядерное оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
PINKIPAU    11.06.2019, 19:15
Оценка:  0
PINKIPAU
Мрази кацапские, страна 404-Российская бензоколонка, не соблюдающая договора.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь