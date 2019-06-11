Порошенко встретился с директором ЦРУ
Бывший президент Украины Петр Порошенко встретился с директором Центрального разведывательного управления США, генералом Дэвид Петреус.
Об этом Порошенко написал в Facebook.
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Бывший гарант отметил, что целью проведения переговоров стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной. Порошенко подчеркнул необходимость сохранения в стране курса на НАТО и ЕС.
Кроме того, Порошенко поблагодарил американских партнеров за то, что они поддерживают Украину.
Пятый президент указал, что помощь США важна для Украины, чтобы наша страна достигла прогресса и укрепила стойкость как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира.
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Ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.
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мнение тупой ваты на украинском форуме не интересно)
А кто такой сейчас ты? Все тот же трехкопеечный лапотный бот
Странно все это, даже очень!
Действительно смешно, ну если только заручился, что когда его посадят, миллиарды его там не конфискуют...