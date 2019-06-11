Порошенко встретился с директором ЦРУ

Целью встречи стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной.

Бывший президент Украины Петр Порошенко встретился с директором Центрального разведывательного управления США, генералом Дэвид Петреус.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

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Бывший гарант отметил, что целью проведения переговоров стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной. Порошенко подчеркнул необходимость сохранения в стране курса на НАТО и ЕС.

Кроме того, Порошенко поблагодарил американских партнеров за то, что они поддерживают Украину.

Пятый президент указал, что помощь США важна для Украины, чтобы наша страна достигла прогресса и укрепила стойкость как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира.

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Ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.

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