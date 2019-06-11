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Порошенко встретился с директором ЦРУ

Комментариев: 16
Целью встречи стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной.
Петр Порошенко и директор ЦРУ Дэвид Петреус
Петр Порошенко и директор ЦРУ Дэвид Петреус
facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко встретился с директором Центрального разведывательного управления США, генералом Дэвид Петреус.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

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Бывший гарант отметил, что целью проведения переговоров стало укрепление фронта единства и солидарности с Украиной. Порошенко подчеркнул необходимость сохранения в стране курса на НАТО и ЕС.

Кроме того, Порошенко поблагодарил американских партнеров за то, что они поддерживают Украину.  

Пятый президент указал, что помощь США важна для Украины, чтобы наша страна достигла прогресса и укрепила стойкость как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира.

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Ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.

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Теги: ЦРУ, переговоры, встреча, Порошенко, Петр Порошенко
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Комментариев (17)
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Krotol2    11.06.2019, 20:48
Оценка:  0
Krotol2
А кто его уполномочил встречаться.И Порох сейчас вроде никто.Во бордель в стране
VSHIVANKA    11.06.2019, 20:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ ПОД ДВЕРЬЮ РОССИИ , КОТОРУЮ АМЕРИКОСЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗМЕШИВАЮТ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА ....))))
colavova    11.06.2019, 20:20
Оценка:  -3
colavova
а цапы быстренько в дерьмо вступают)))))
nommu1    11.06.2019, 20:30
Оценка:  0
nommu1
'ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА'
мнение тупой ваты на украинском форуме не интересно)
haarp    11.06.2019, 20:04
Оценка:  0
haarp
Кто такой сейчас Порошенко ?
Ruspidor    11.06.2019, 20:06
Оценка:  -3
Ruspidor
Тот же, кто и всегда - пиздливый пиздaбол!
nommu1    11.06.2019, 20:30
Оценка:  -1
nommu1
'кто такой сейчас Порошенко'
А кто такой сейчас ты? Все тот же трехкопеечный лапотный бот
haarp    11.06.2019, 20:38
Оценка:  +1
haarp
не правда , я даже не живу в РФ почти 20 лет , просто здесь на сайте смешно и весело
Alexsy    11.06.2019, 20:00
Оценка:  0
Alexsy
Позвали отчитаться?
Странно все это, даже очень!
Alexsy    11.06.2019, 20:06
Оценка:  +1
Alexsy
А арендованные сервера возил?
nelci    11.06.2019, 19:43
Оценка:  +3
nelci
Порошенко встретился, в качестве кого, пенсионЭра?
Действительно смешно, ну если только заручился, что когда его посадят, миллиарды его там не конфискуют...
Ruspidor    11.06.2019, 20:01
Оценка:  -3
Ruspidor
В качестве пиздливoго пиздaбола!
Ruspidor    11.06.2019, 19:19
Оценка:  -1
Ruspidor
Че за бред, дебилы, что вы лепите? Неужели деньги настолько не пахнут? Вы печатаете фецки! Никто с этим дерьмом не встречался и встречаться уже не собирается - нон никто! Оно токсично!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 19:36
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Уймись прАтивный!
Ruspidor    11.06.2019, 20:07
Оценка:  -4
Ruspidor
BUT_FUCK, хочешь предложить досуг? Потроху твоя жoпa уже не по карману?
Voland1818    11.06.2019, 19:41
Оценка:  +3
Voland1818
А я думаю, что все таки встречался. Диалог был примерно такой " Хай, Дэвид, спрячь меня по соседству с Пашей Лазаренко, а я тебе несколько лярдов, честно спизженных с бюджета скину, ну плиииззз спряячь иначе мне ПЫЗДААА скоро!!!" ))))))
colavova    11.06.2019, 20:22
Оценка:  -2
colavova
тебе б мемуары писать...пуйлу))))
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