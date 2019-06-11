"Каждый президент становился "бандеровцем"": Омелян спрогнозировал судьбу Зеленского

Таким путем прошел и Янукович, и Ющенко, и сейчас, по мнению Омеляна, такой путь уготован Зеленскому.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что президент Владимир Зеленский ближе к концу своего президентского срока станет “бандеровцем“.

Об этом он рассказал в интервью для “Голос Америки“.

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Омелян говорит, что каждый новый глава государства “начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца“.

Также каждый президент Украины, по словам министра, обещал хорошо вести бизнес, развивать отношения и, главное, уверял людей, что “никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России“ не будет.

И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился “бандеровцем“, борясь с Российской Федерацией, - отметил Омелян.

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Например, Леонид Кравчук сдал ядерное оружие, а Леонид Кучма тесно дружил с РФ.

Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому, - заявляет Омелян.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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