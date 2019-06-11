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"Каждый президент становился "бандеровцем"": Омелян спрогнозировал судьбу Зеленского

Комментариев: 5
Таким путем прошел и Янукович, и Ющенко, и сейчас, по мнению Омеляна, такой путь уготован Зеленскому.
Министр Омелян увидел в Зеленском будущего бандеровца
Министр Омелян увидел в Зеленском будущего бандеровца
facebook.com/volodymyr.omelyan

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что президент Владимир Зеленский ближе к концу своего президентского срока станет “бандеровцем“.

Об этом он рассказал в интервью для “Голос Америки“.

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Омелян говорит, что каждый новый глава государства “начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, кто сможет вести конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца“.

Также каждый президент Украины, по словам министра, обещал хорошо вести бизнес, развивать отношения и, главное, уверял людей, что “никакой угрозы аннексии или оккупации со стороны России“ не будет.

И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился “бандеровцем“, борясь с Российской Федерацией, - отметил Омелян.

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Например, Леонид Кравчук сдал ядерное оружие, а Леонид Кучма тесно дружил с РФ. 

Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко, и сейчас этот путь уготован Зеленскому, - заявляет Омелян.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. 

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Теги: Омелян, Зеленский, президент, бандеровец
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Комментариев (5)
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Alexsy    11.06.2019, 20:34
Оценка:  +1
Alexsy
Это все конечно очень интересно. Но какого бывший "през" встречается с директором ЦРУ (новость этого же сайта).
Это просто пи-ц!
Alexsy    11.06.2019, 20:37
Оценка:  +2
Alexsy
Независимость говорите?
Мыкола    11.06.2019, 20:33
Оценка:  -2
Мыкола
Да нет, дорогой.Общество уже потихоньку выздоравливает от бандеровщины.Оно видит, что кроме ненависти к России, бандеровцы ничего не могут дать Украине. Именно бандеровцы и нацисты довели страну до такого состояния, когда люди разбегаются из когда-то процветающего государства Украина !
PINKIPAU    11.06.2019, 20:43
Оценка:  -3
PINKIPAU
Бандеровцами стали даже те русскоязычные, которые в русских школах обучались, учили Лермонтова и Пушкина...но, после того, как ты напал кацап, они Россию люто возненавидели, и убивали с радостью ее представителей лапотных(((((.
haarp    11.06.2019, 20:19
Оценка:  +1
haarp
где гиперЗалуп ?
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