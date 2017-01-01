В Сумской области мужчина расчленил знакомую и выбросил в реку

Рецидивист убил женщину в день ее рождения. Чтобы скрыть следы преступления решил расчленить тело погибшей.

В Сумской области женщину в день ее рождения задушил местный ранее судимый мужчина. Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник вынес тело в лес, разрубил и, упаковав в полиэтиленовые мешки, бросил в реку, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Об исчезновении 33-летней жительницы Долинского района в полицию еще 4 июня сообщил ее сожитель. Мужчина рассказал: жена ушла из дома в свой день рождения, и домой так и не вернулась.

Работники полиции открыли уголовное производство и начали поиски пропавшей. Во время следственных действий и опроса местных жителей выяснилось, что в последнее женщину видел ранее неоднократно судимый 40-летний ее односельчанин.

"Уже во время первой с ним беседы у нас возникли подозрения, что именно этот человек причастен к исчезновению женщины. В прошлом году он уволился из пенитенциарного заведения, где отбывал наказание за совершение преступления против жизни, здоровья и достоинства человека, к тому же, имеет несколько таких судимостей. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения, ему предложили пройти соответствующие исследования на полиграфе, и специалист-графолог подтвердил, что человек действительно скрывает от нас правду", - сообщил Дмитрий Марков, заместитель начальника Липоводолинского отделение полиции

Под давлением доказательств подозреваемый признался в убийстве своей односельчанки, и рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, женщина во время разговора язвительно вспомнила его уголовное прошлое, и он разозлился и, накинув ей на шею обувной шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление, вынес труп в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. Полицейские нашли в указанном им месте тело женщины, которое направлено на экспертизу.

Сейчас подозреваемый задержан, ему уже объявлено о подозрении в совершении убийства и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Сумской области раскрыли убийство брата и сестры. Подозреваемый, по данным следователей, планировал обокрасть дом, однако ему помешали пенсионеры.

Напомним, в Сумской области рецидивист убил сестру и ее парня и сжег тела в печи.

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