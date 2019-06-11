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Зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования

Комментариев: 7
В законе “О прокуратуре“ написано, что прокурор должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в области права и владеть государственным языком.
Зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования
Зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования
facebook.com/LlutsenkoYuri

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко, потому что тот не соответствует требованиям закона “О прокуратуре“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В тексте представления говорится, что Луценко назначение его на должность генпрокурора произошло с нарушением Конституции Украины и закона “О прокуратуре“, а потому такой человек не может занимать данный пост.

В законе “О прокуратуре“ написано, что прокурор должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в области права и владеть государственным языком.

Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины “О прокуратуре, - указано в представлении главы государства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора. 

Также во вторник, 11 июня, Зеленский предложил Верховной Раде сменить Климкина на Пристайко

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Теги: Зеленский, Луценко, увольнение, образование
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Комментариев (7)
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Vasya_iz_Ivanovo    11.06.2019, 21:55
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Ну как в том истории - на третий день Зоркий Сокол обнаружил, что четвертой стены в их тюрьме нет!
Alexsy    11.06.2019, 21:42
Оценка:  +3
Alexsy
Меня, меня возьмите...... Я всех нахи могу посылать.....
А вообще Юра явно не на своём месте!
Da-Gabon    11.06.2019, 21:32
Оценка:  0
Da-Gabon
Мелкие придирки.
Ruspidor    11.06.2019, 21:50
Оценка:  0
Ruspidor
К большому пидapy...
Ira0958    11.06.2019, 21:52
Оценка:  -2
Ira0958
А ты пiдор маленький
Глод    11.06.2019, 21:30
Оценка:  +2
Глод
Между прочим, министр иностранных дел тоже не имеет дипломатического образования и министр внутренних дел ни дня не служил в милиции.
Ruspidor    11.06.2019, 21:51
Оценка:  0
Ruspidor
Рэволюционная целесообразность...
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