Зеленский уволит Луценко из-за отсутствия юридического образования

В законе “О прокуратуре“ написано, что прокурор должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в области права и владеть государственным языком.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко, потому что тот не соответствует требованиям закона “О прокуратуре“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В тексте представления говорится, что Луценко назначение его на должность генпрокурора произошло с нарушением Конституции Украины и закона “О прокуратуре“, а потому такой человек не может занимать данный пост.

В законе “О прокуратуре“ написано, что прокурор должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в области права и владеть государственным языком.

Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины “О прокуратуре, - указано в представлении главы государства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Также во вторник, 11 июня, Зеленский предложил Верховной Раде сменить Климкина на Пристайко

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