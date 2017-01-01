Полиция задержала участника "самообороны Крыма"

При попытке пересечения адмиграницы с Крымом полиция задержала разыскиваемого "самообороновца".

Правоохранители во вторник задержали при попытке пересечения админчерты с оккупированным Крымом участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", который находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

"11 июня 2019 года работниками Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте Каланчак при попытке пересечения админчерты со временно оккупированной территории полуострова Крым был обнаружен и задержан разыскиваемый ранее участник незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что мужчине было вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей "участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований". Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на границе Крыма был задержан активист "русской весны". Бывший депутат горсовета Евпатории в составе "самообороны Крыма" принимал активное участие в захвате административных зданий, заявили в СБУ.

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