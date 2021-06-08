День в ООС: пять обстрелов, двое раненых

Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 11 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил два обстрела позиций ВСУ в районе села Широкино, а также по одному в районе населенных пунктов Водяное и Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты один раз обстреляли позиции в районе поселка Пивденное.

Напомним, за сутки 10 июня на Донбассе зафиксировали 17 вражеских обстрелов, из них семь – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. ВСУ не понесли потерь. При этом разведка сообщила о двух раненых сепаратистах.

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